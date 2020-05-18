  انتخاب وزير الصحة السوداني نائبا لجمعية "الصحة العالمية"

أعلنت وزارة الصحة السودانية، أن وزير الصحة الدكتور أكرم التوم، جرى انتخابه، كأحد نواب الجمعية العامة لهيئة الصحة العالمية، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، كممثل لمنطقة الشرق الأوسط، في دورة الجمعية رقم 73، وذلك لمدة عام.

وحسب موقع منظمة الصحة العالمية، فإن جمعية الصحة العالمية، هى الهيئة العليا المعنية بصنع القرارات لمنظمة الصحة العالمية.

وتجتمع الجمعية في جنيف في شهر مايو من كل عام، بحضور وفود من جميع الدول الأعضاء، وعددها 194 دولة، وتتمثل مهمتها الرئيسية في تحديد سياسات المنظمة، كما تدرس التقرير المرحلي لخطة العمل العالمية للقاحات السنوية، الذي يعده المجلس التنفيذي بناء على توصيات من مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية بخصوص التمنيع.