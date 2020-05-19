النقيب "عمر".. تلميذ "المنسي"

«مع السلامة يا أم الشهيد».. كانت هذه آخر كلمات الشهيد البطل نقيب عمر خالد عبدالصبور قبل استشهاده فى يناير 2018 وهو يرتدى الأفرول الخاص بصديقه الشهيد «أحمد حسانين».. «الجزار» هو لقب الشهيد عمر عبدالصبور الذى أُطلق عليه فى سيناء بعدما تدرب على يد الشهيد أحمد المنسى وجسّد شخصيته أحد الممثلين فى مسلسل الاختيار فى الحلقة الـ13 بصحبة زملائه.

"مع السلامة يا أم الشهيد" آخر رسالة من البطل لوالدته قبل استشهاده فى سيناء

وقال والد الشهيد لـ«الوطن»: «احتسبت ابنى شهيداً من أول ما بدأت الحرب على الإرهاب وهو فداء للوطن»، وأضاف الأب: «تخرَّج ابنى مع زملاء الدفعة 110 حربية، والتحق بالعمل عقب تخرجه فى عدة مواقع، ثم بدأ الانتقال لمدن القناة لتأدية واجبات عمله»، ويقول والد الشهيد: «ابنى طلب النقل لسيناء ويتدرب تحت قيادة الشهيد أحمد المنسى، وكان ذلك فى بداية 2017، وخرج معه أكثر من مداهمة أثناء الحرب على الإرهاب».

وأضاف الأب: «أعز صديق فى الدفعة لعمر هو الشهيد أحمد حسانين، الذى استشهد مع المنسى فى هجوم كمين البرث.. فتوجه ابنى عمر لمنزل والدة صديقه الشهيد حسانين فى المنوفية وطلب منها أن يأخذ الأفرول الخاص بصديقه ليرتديه ويستشهد به.. وقد كان، فاستشهد عمر أثناء ارتدائه الأفرول الخاص بصديقه بعد استشهاد المنسى بـ5 شهور فى منتصف يناير 2018».

ويروى الأب ذكرياته عن آخر لقاء له مع ابنه قبل استشهاده بـ3 أيام، فوجئ بابنه يودعهم ويقول لوالدته: «مع السلامة يا أم الشهيد»، فأنَّبته على الكلمة، وقلت له: «يابنى ماتوجعش قلبى عليك»، فأجابنى: «ياريت يا بابا أستشهد زى زملائى»، ثم طلب منى لأول مرة توصيله إلى موقف الأوتوبيس بألماظة أنا ووالدته.

وأطلقت محافظة القاهرة اسم الشهيد ملازم أول «عمر خالد عبدالصبور»، على مدرسة الدويدار الابتدائية، تنفيذاً لقرار محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، وبالتعاون مع الإدارة التعليمية بحدائق القبة.

وخلال الحفل كرَّم الدكتور أحمد حنفى، مدير الإدارة التعليمية بحدائق القبة، والد الشهيد.