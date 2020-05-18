والد الشهيد خالد دبابة: فخور بظهور بطولة ابني في مسلسل الاختيار

شهدت حلقة اليوم من مسلسل الاختيار، الذي يحي بطولات رجال القوات المسلحة والشهيد أحمد منسي أسطورة الصاعقة، ظهور شخصية النقيب خالد مغربي، الشهير بـ"خالد دبابة"، ابن مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، والذي يجسد دوره في المسلسل الفنان محمد حمدي، والذي ظهر في نهاية الحلقة يلتحق بكتيبة الشهيد منسي وفي طريقهم لكمين البرث، الذي شهد ملحمة البطولة والتي انتهت باستشهادهما في وجه التكفيريين.

وعبر الحاج محمد مغربي والد الشهيد عن سعادته وامتنانه وشكره لابطال العمل الفني وصناعه، الذين خلدوا بطولة نجله الشهيد، معربا عن انبهاره بحجم المجهود المبذول بالمسلسل، موجها شكرا خاصا للفنان محمد حمدي، والذي جسد شخصية نجله الشهيد.

وقال مغربي إن الفنان كبير الشبه مع نجله الشهيد، وشعر كأنه يراه، مشيرا إلى أنه ينتظر ظهور كل بطل من أبطال الكتيية وكأنه ينتظر ظهور نجله بالضبط، فكلهم أبناء مصؤ ومصر ولادة دائما بأبطالها، وشهيد يودع شهيد، لتظل سيناء قطعة عزيزة وغالية من الوطن، مشيرا إلى أن نجله ظهر في نهاية الحلقة وهو منتظر بشغف جدا استكمال بقية الحلقات.

وقال والد الشهيد إن نجله استشهد أثناء تأدية واجبه الوطنى والبطولى فى القضاء على البؤر الإرهابية ومطاردته للجماعات التكفيرية، وهو فى طريقه لنجدة زملائه بكمين "البرث" برفح بشمال سيناء، ليستشهد جنبا لجنب مع قائده وصديقه أحمد منسي، وأضاف الوالد أن نشيد الصاعقة خلد ذكرى نجله مع زملائه، وجاء بالنشيد "خالد مغربي دبابة أسد وجنبه إحنا غلابة"، ليأتي المسلسل ليكمل أنشودة تخليد البطولات.

وأكد والد الشهيد أن مسلسل الاختيار جاء ليعيد للأذهان ذكرى أبطال لا يمكن نسيانهم ضحوا بكل غال ونفيس من أجل تراب الوطن، مشيرا إلى أن نجله الشهيد كان من أبطال معركة "البرث" بين الإرهابين والكتيبة 103 بقيادة الشهيد أحمد منسي في ،2017 حيث أنهى الشهيد خالد صلاة الفجر داخل كتيبته وجهز معداته وأشيائه لترك كتيبته بناء على نشره بانتقاله إلى قوات الصاعقة بالإسكندرية.

يضيف والد الشهيد: في هذه اللحظة جاءه اتصال من أحد الضباط بكمين مربع البرث برفح بتعرضهم لهجوم إرهابى، ليهتف خالد مع جنوده "حي علي الشهادة"، وفى دقائق معدودة شكل قوة الدعم "مدرعتين ودبابة وعربه تشويش" وخرجوا لنجدة زملائهم.

يستطرد والد الشهيد: قبل الوصول إلى موقع الاشتباكات بمسافة 700 متر لمح الشهيد عربة بداخل إحدى العشش على جانب الطريق، فبدأ التعامل معها، فانفجرت حيث كانت معدة بمتفجرات لتعطيل وصول الدعم، وعلى بعد 400 متر أطلق القناصة وابلا من النيران وقذائف "الآر بى جى" على المدرعة وتعامل الشهيد معهم من داخل المدرعة وقتل العديد منهم، إلا أن الجبناء الذين يخافون المواجهة دفعوا بسيارة دفع رباعي يقودها انتحارى بها متفجرات من جانب الطريق لتصطدم بالمدرعة وتنفجر، ويستشهد على أثرها خالد.

رضوى مجدي أرملة الشهيد، قالت إن الشهيد كان زوجا بمعنى الكلمة، وعطوفا على الجيران، وكأنه ملاك يسير على الأرض، "استشهد بعد زواجنا وأنا حامل فى شهرى الخامس، ورزقنى الله بطفل سميته خالد على اسم زوجى الشهيد، لأنه لم يره".

وأضافت أن التكفيريين هم من أطلقوا عليه لقب "دبابة" لأنه حقق انتصارات عديدة عليهم وهاجمهم فى بؤرهم، وقتل العديد منهم، ورصدوا مكافأة لمن يمسك به، ولكن كلمة الله هي العليا والحق دائما غالب، ونصر الله الجيش على هؤلاء الملاعيين الذين ليس لهم ملة ولا دين.

فيما روت والدة الشهيد آخر لحظات في آخر إجازة له، حيث زار جميع أفراد العائلة، وأوصى بدفنه بمقابر جده ليبقى بجوارها عند استشهاده، وقبل عودته من إجازته الأخيرة قال لأحد أقاربه "لو سمعت اليومين اللي جايين في حاجة كبيرة حصلت في سينا وناس استشهدت اعرف إني أول واحد شهيد هناك، ومفيش أيام وتحققت نبوءته واستشهد".

الشهيد البطل خالد مغربي ولد فى 5-12- 1992 وكان محبوبا بالمدينة بأكملها، وكان متفوقا فى دراسته، وهو أصغر أشقائه، الأول أحمد مهندس بالمقاولين العرب، وشقيقتان إحداهما متزوجة، والتحق بالكلية الحربية في عام 2011 وتخرج منها فى 22-6-2014 الدفعة 108حربية كتيبة 83 صاعقة، وتم التحاقة بقوة الدعم فى شمال سيناء، واستشهد فى 7-7-2017، وبالرغم من صغر سنه فإنه نال حب قادته، ويعيش في قلوب المصريين ببطولاته وفدائه.