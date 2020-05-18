ترامب مؤكدا عدم إصابته بكورونا: أتناول هيدروكسي كلوروكين منذ 15 يوما

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يجري فحوصات دورية وأنه غير مصاب بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية".

وكشف ترامب، قبل قليل: "أتناول دواء هيدروكسي كلوروكين منذ أسبوع ونصف".

وقال ترامب، أن الصين يجب أن تحاسب بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأضاف ترامب، أن: "الصين تدفع 45 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية بينما تدفع الولايات المتحدة 450 مليون دولار"، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" .

وانتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل قليل منظمة الصحة العالمية، معتبرا إياها "دمية" في يد الصين، وقال ترامب: "ندفع الكثير للصحة العالمية ولا نتلقى شيئا في المقابل".