عاجل..ترامب: نحن بصدد الإعلان عن علاجات ولقاحات لفيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه جرى الإعلان عن أمور مهمة، وزإن إدارته بصدد الإعلان عن علاجات ولقاحات لفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلن ترامب، صباح اليوم عن تراجع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عبر البلاد.

وكتب ترامب على صفحته الرسمية في "تويتر": "تشهد الإصابات بفيروس كورونا تراجعا كبيرا في كل أراضي الولايات المتحدة باستثناءات نادرة.. أنباء جيدة جدا بالفعل"، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

يذكر أن الولايات المتحدة لا تزال في المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا. وسجلت في البلاد حتى الآن 1486376 حالة إصابة، وتوفي 89549 شخصا من تبعات هذا المرض.