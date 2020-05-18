عاجل.. وفاة رجل الأعمال صالح كامل

توفي رجل الأعمال السعودي صالح كامل، عن عمر ناهز 79 عامًا، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وصالح كامل من مواليد مكة المكرمة (1941) ونال شهادة بكالوريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة أرت (ART)، راديو وتلفزيون العرب، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.

كما تشمل أعماله المجالات التجارية، السياحية، الصناعية، الزراعية، العقارية، الخدمات الصحية، وغيرها من أعمال المقاولات.

جاء اسمه ضمن قائمة الأثرياء العرب لعام 2017 حيث بلغت ثروته 2.6 مليار دولار، ليحتل المرتبة 936 على الصعيد العالمي. كما أن له استثمارات في 40 دولة حول العالم.

وآخر زوجات صالح كامل، هي الفنانة صفاء أبوالسعود، التي عملت لسنوات في قنوات ART، وأنجب منها ثلاثة أبناء وله أبناء من زواج سابق.