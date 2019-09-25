كرّم مجلس جامعة الأزهر، خلال انعقاده اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، الشيخ صالح كامل، مؤسس مركز الاقتصاد الإسلامي بالجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة المحاسب مؤمن متولي، وعمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم.

وتقدم المجلس، بحسب بيان صادر عنه، بالشكر للشيخ صالح كامل على دعمه للجامعة ولمركز الاقتصاد الإسلامي بالجامعة، منذ تأسيسه، مؤكدا أن "الشيخ صالح كامل أصبح رمزا من رموز الأمة الإسلامية، من خلال أعماله، ولم يتأخر يوما عن نداء الواجب، وخاصة مع مصر، والتي يعبر عن حبه العميق والأصيل لها ولأهلها في كل مناسبة، ولأزهرها الشريف".

وأثنى المجلس على ما يبذله الشيخ صالح كامل من جهد من أجل تنفيذ ودعم عدد من الهيئات والمؤسسات والمشاريع التي تسهم في نهضة الأمة الإسلامية اقتصاديا واجتماعيا لتتبوأ أمتنا مكانتها التى نصبو إليها جميعا.

ويأتي هذا في إطار سعي الجامعة الدائم لترسيخ مبادئ الوفاء ورد الجميل، من منطلق الحديث الشريف «مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله»، وفي ضوء توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للارتقاء، واتساقًا مع رؤية ورسالتها السامية.