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بالفيديو.. مسنة متعافية بـ"حجر الإسكندرية": "كنت حاسة إني في بيتي"

كتب:

مروة مرسى
12:49 ص | الثلاثاء 19 مايو 2020
أحد المتعافين من فيروس كورونا في الإسكندرية

أحد المتعافين من فيروس كورونا في الإسكندرية

قالت إحدى المتعافيات المسنة من فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 أثناء خروجها من الحجر الصحي في مستشفي العجمي العام غرب الإسكندرية، اليوم، أن جميع الأطباء والتمريض والعمال كانوا يعاملونها معامله حسنة أثناء فترة العزل.

وأضافت:"أنا كنت حاسة إني في بيتي ووسط ولادي ربنا يخليكم".

كانت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العزل الصحي بالعجمي في الإسكندرية، أعلنت اليوم، تعافي 3  حالات من فيروس كورونا، وخروجها من الحجر الصحي، بعد تحول نتائج التحاليل إلى سلبية.

وأضافت أن إجمالي عدد حالات التعافي بالمستشفى وصل إلى 117 حالة.

 