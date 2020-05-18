الصور من سنتين.. تضامن الإسكندرية تنفي تعرض طفل بدار الرشاد للضرب

حققت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الاسكندرية، فيما جرى تداوله، على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض أحد أبناء دار الرشاد للضرب، ونشر صور توضح آثار وكدمات على الوجه.

وكلفت المديرية، لجنة بعضوية تضم أعضاء يتمتعون بالضبطية القضائية، وتوجهت اللجنة للدار، والتحقق من صحة الواقعة المتداولة، وانتهت اللجنة، إلى عدم صحة ما تم تداوله، وأن الصور المنشورة تعود إلى شهر مايو 2018.

وأشارت اللجنة، إلى أن هذه الواقعة التي مر عليها عامين، شهدت تدخل حاسم من الوزارة، ومحاسبة المتسببين فيها، وفصل الجهاز الوظيفي بالدار وقتها.