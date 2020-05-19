التنمية المحلية: ألزمنا كل المواطنين المتعاونين معنا بارتداء الكمامة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن ديوان عام الوزارة، ألزم كل المواطنين الذين يتعاملون معه، بارتداء الكمامة، وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين، وقيادات الوزارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "اكسترا نيوز": "أغلب اجتماعاتنا بنظام فيديو كونفرنس، ويتحول هذا الأمر بشكل تدريجي إلى ثقافة، ووفرنا للموظفين والسائقين، كمامات بحيث تكون متاحة معهم".

وتابع: "ملتزمون بتكليفات رئيس الوزراء، باستمرار عمليات التعقيم والتطهير على مستوى الشوارع والوحدات المحلية ودواوين المحافظات".