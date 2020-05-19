المنتزه ثان الإسكندرية يشن حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق قبل العيد

شَهِدَ نطاق حي ثان المنتزه فى الإسكندرية، اليوم، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق وردع المخالفين تحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي.

وتضمنت الحملة القيام بالتفتيش على عدد من المنشآت التجارية والسوبر ماركت ومحال المخبوزات والحلويات المتواجدة بمنطقة المندرة قبلي بكل من شارع ملك حفني قبلي وشارع النبوي المهندس ، وذلك برئاسة مساعد رئيس الحي مدير إدارة الخدمات وبحضور السادة ممثلي الجهات المعنية ( إدارة رخص المحلات، إدارة المتابعة، مديرية الطب البيطري، صحة المنتزه ، تموين المنتزه ) .

وأسفرت الحمله تحرير عدد 8 محاضر بالمخالفات التي تم رصدها، كما تم التفتيش على التراخيص الخاصة بتلك المنشآت، والشهادات الصحية وصلاحية المنتجات، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.