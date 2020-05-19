انتهت بالقبض على سائق النقل.. القصة الكاملة لحادث الدائري المروع

وقع حادث مروع على الطريق الدائري، في حوالي السادسة مساءً من يوم أمس الاثنين، راح ضحيته العديد من الأشخاص.

المخرج سامح سند، نشر بثًا مباشرًا، حيث تواجد في مكان وقوع الحادث، مبينًا تفاصيل الواقعة، وما ترتب عليها في الطريق الذي شهد التصادم.

وقال المخرج، إن الحادث راح ضحيته ما يتراوح بين 10 سيارات، إلى 15 سيارة، حيث وصل عدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا.

وأضاف: "إحنا في الحتة اللي بعد المعادي على طول، الموضوع مش بسيط، متوقعتش إن حادثة زي دي تحصل، والدنيا واقفة خالص، ورجالة المرور نزلوا لموا الدنيا شويتين على جنب، عشان الموضوع ميبقاش زحمة بزيادة".

وواصل: "10 عربيات إسعاف وبقى في عربيتين مطافي وفهمت إن في ناس كتير توفت، الحادثة مش سهلة خالص، الحادثة عبارة عن ضهر مقطورة طار وخد معاه 10 أو 15 سيارة وعمالين يلموا في جثث، والمقطورة أخدت كمية عربيات ملاكي مش طبيعية ونزلت تحت".

وقال مصدر أمني، في الساعات الأخيرة من يوم الاثنين، إن قوات الأمن تمكنت من القبض على سائق السيارة الذي تسبب في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين، والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين.

وأضاف المصدر، أنه جرى نقل المتوفى والمصابين للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ورفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وتابع: أن سائق السيارة النقل، انقلبت منه حمولة السيارة قيادته دون قصد، وأسفرت عن تصادم عدة سيارات كانت تسيير خلفه، ونتج عن ذلك سقوط ضحايا.