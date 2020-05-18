"المقطورة خدت العربيات ونزلت تحت".. تفاصيل جديدة عن حادث الطريق الدائري

نشر المخرج سامح سند، بثا مباشرًا، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، لحادث مروع وقع على الطريق الدائري، منذ نحو ساعة.

وقال المخرج، إن الحادث راح ضحيته ما يتراوح بين 10 سيارات إلى 15 سيارة، حيث وصل عدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا.

وأضاف: "إحنا في الحتة اللي بعد المعادي على طول، الموضوع مش بسيط، متوقعتش إن حادثة زي دي تحصل، والدنيا واقفة خالص، ورجالة المرور نزلوا لموا الدنيا شويتين على جنب عشان الموضوع ميبقاش زحمة بزيادة".

وتابع: "الطريق تجاه أكتوبر واقف ومش بيتحرك، والناس كتر خيرها، اللي ساكنين في المنطقة بيوزعوا أكل ومياه وعصير وبلح وتمر على السائقين".

وواصل: "10 عربيات إسعاف وبقى في عربيتين مطافي وفهمت إن في ناس كتير توفت، الحادثة مش سهلة خالص، الحادثة عبارة عن ضهر مقطورة طار وخد معاه 10 أو 15 سيارة وعمالين يلموا في جثث، والمقطورة أخدت كمية عربيات ملاكي مش طبيعية ونزلت تحت".