إحالة متهم قتل مواطنا بالخطأ في أكتوبر للمحاكمة الجنائية

أمرت نيابة أكتوبر، بإحالة المتهم محمد وليد فكري السيد للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، لاتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ، في موت المجني عليه محمد يوسف سعيد مُرضي بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المُنظمة للمرور؛ وذلك خلال قيادته سيارة بحالة يَنجُم عنها الخطر واصطدامه بالمجني عليه مُحدِثاً به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، فضلاً عن اتهامه بقيادة مركبة بسرعة جاوزت السرعة القصوى، واتلافه الدراجة استقلال المجني عليه.

ونسخت النيابة العامة صورة من الأوراق لما نُسب للمتهم من مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال والتحرك على جميع الطُرق خلال الفترة المقررة؛ لتقديمه متهما بذلك إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.