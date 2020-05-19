دعاء فاروق تنعى صالح كامل: صاحب فضل

نعت الإعلامية دعاء فاروق، الشيخ صالح كامل، الذي رحل عن عالمنا قبل قليل، واصفة إياه بقولها: "أبو الإعلام في مصر والوطن العربي".

وكتبت دعاء فاروق، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أبونا الشيخ صالح كامل في ذمة الله.. أبو الإعلام في مصر والوطن العربي صاحب الفضل الحقيقي على معظم من يعمل بالإعلام العربي".

وتابعت: "إن لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحمه وأغفر له وأجعل مثواه الجنة.. حقيقي كلنا في حزن شديد.. اللهم صبر أهله وذويه".

يذكر أن دعاء فاروق، بدأت مشوارها الإعلامي عبر قنوات "art" المؤسسة الإعلامية الكبرى التي يمتلكها الشيخ صالح كامل، وقدّمت برامج عدّة عبر شاشتها.

يذكر أن صالح كامل من مواليد مكة المكرمة (1941) ونال شهادة بكالوريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة أرت (ART)، راديو وتلفزيون العرب، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.