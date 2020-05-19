محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمنطقة ابو شاهين بالمحلة

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس، أعمال الرصف بمنطقه أبو شاهين جولة ميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها والتي تقع ضمن خطة التطوير بنطاق حي اول المحلة.

كما رافق خلال جولته اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، المحاسب عبد العزيز عجاج رئيس حي أول المحلة، والمحاسب مصطفي الليثي نائب رئيس حي اول والمحاسبة لمياء خليفه نائب رئيس حي ثان المحلة، القبطان شريف العربي عضو الامانه المركزية بحزب مستقبل وطن لجنة تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره و القائم باعمال التطوير بمنطقه ابو شاهين.

وأكد محافظ الغربية سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير، مشيراً إلى أن تلك الأعمال تأتى فى إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع .

كما وجه المحافظ بتنفيذ الأعمال بأعلى المعايير مع التاكيد برفع أى إشغالات أو تعديات للمحال بالشارع لتتكامل أعمال التطوير.

وأشار اللواء حاتم زين العابدين أن الاعمال الجاريه الخاصه باعمال التطوير بمنطقه ابو شاهين ، تقوم على نطاقين النطاق الاول يتضمن منطقة السوق والفرن و العمارات المجاوره لهم حيث تم تغيير خطوط الصرف المنزليه والارضيه وخطوط مياه الشرب ودهان العمارات بالوان ثابته ذات هويه بصريه والنطاق الثاني بجوار مدرسه المحله الثانويه بنين و مدرسة عبد المجيد كريم الابتدائيه حيث تم تغيير خط الصرف الرئيسي بها.