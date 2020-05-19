بعد فتحه لفترة استثنائية.. أوراق الاشتراك في مشروع علاج المهن الطبية

بعد قرار مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية، بفتح فترة استثنائية، لمشروع العلاج من 1 يونية المقبل إلى 15 من الشهر ذاته، "الوطن" ترصد الأوراق المطلوبة للاشتراك في مشروع العلاج لأول مرة:

- صورة كارنيه النقابة، وصورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من سداد اشتراك النقابة للعام الحالي (صورة إيصال- بيان خصم من الراتب).

- صورة حديثة لكل عضو (يستثني الأطفال أقل من 3 سنوات).

- إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين، بأحد الطرق المتعارف عليها، (صورة بطاقة الرقم القومي عقد زواج - شهادة ميلاد).

- الأبناء 18 عاما فأكثر (صورة كارنية الكلية للأبناء إقرار عدم زواج البنات).

- صورة شهادة المعاش للأرملة من قسم المعاشات بالاتحاد.

وكان الدكتور حسين عبد الهادي، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، وعضو مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية، كشف عن تفاصيل وأهم قرارات اجتماع مجلس اتحاد المهن الطبية أمس، مؤكدا أن المجلس اعتمد قرار الدكتور حسين خيري، بإحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة الثروة الحيوانية التابعة للاتحاد إلى النائب العام، بسبب أزمة صفقة العجول والتي أهدرت 31 مليون جنيه.

وأضاف عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": أن مجلس اتحاد المهن الطبية، أقر تقديم بلاغ للنائب العام في مخالفات شركة مفكو، والتي كنا اتخذنا قرار بالجمعية العمومية، أن يتم تشكيل لجنة لفحص أوراق الشركة والتحقيق في ما يشاع حول تحقيقها خسائر كبيرة، إلا أن مجلس إدارة الشركة رفض منح اللجنة أي أوراق للاطلاع عليها.

وأعلن عبد الهادي، موافقة مجلس اتحاد المهن الطبية على زيادة المعاشات لـ900 جنيه، وفقا للدراسة المقدمة من قبل الخبير الاكتواري، من أول يوليو المقبل، على أن تسدد كل النقابات مديونياتها مع فرض غرامات على ما لم تسدد.

وقال إنه تم اختيار الدكتور عبدالعزيز الجوهري أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين، كأمين صندوق مساعد في هيئة مكتب الاتحاد، بالإضافة إلى فتح مشروع العلاج لفترة استثنائية من أو يونيو حتى 15 يونيو.

وأشار إلى أن الاتحاد سيخاطب وزارة الصحة بتخصيص مستشفى عزل للطاقم الطبي، وتوفير مسحات وتحليل pcr، أو استيرادها من الخارج على أن يتم توفيره ضمن مشروع علاج الأطباء.

وأكد أن المجلس وافق على إنشاء مصنع للمستلزمات الطبية والماسكات، لكي يتم توفيرها للأطباء، على أن يتم عمل دراسة للمشروع خلال أسبوعين، وأن يتم عرضها على اجتماع مجلس الاتحاد المقبل.