إيقاف أعمال بناء مخالف خلال فترة الحظر بدمنهور

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة المحاسب محمد على خميس، مساء اليوم، أعمال بناء مخالف لعدد من الوحدات السكنية، التى استغل ملاكها فترة حظر التجوال، ونفذوا أعمال البناء المخالفة.

أتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بردع المخالفين وتنفيذ أحكام القانون وإزالة التعديات المخالفة لقيود الارتفاع.

وجرى تنفيذ قرارات الإيقاف للأعمال المخالفة، بمنطقة أرض أدمون، وشارع أبو الحسن خلف مستشفى المترنتيه، وتم إيقاف الأعمال ورفع الخلاطة، بحضور مشرف الإزالات ورئيس قسم الإشغالات وما زالت الحملات مستمرة للقضاء على تلك المخالفات حفاظا على هيبة الدولة.