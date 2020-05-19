"أورمان البحيرة" تنظم معرضا لتوزيع 1150 قطعة ملابس جديدة بالمجان

صرح عادل درغام، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، بأنه تم تنظيم معرض لتوزيع 1150 قطعة ملابس جديدة، وأحذية للأطفال بالمجان، على الأسر من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، بعزبة عنبر مركز حوش عيسى.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء، عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا، من خلال تقديم سبل الرعاية الاجتماعية، وتوفير حياه كريمة لهم.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتنظيم مثل تلك المعارض، التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدا على توفير الدعم اللازم، وتكاتف كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.