أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-5-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا محليًا لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 مايو الحالي، ليثبت سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ أول أمس، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب بمحلات الصاغة على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 863 و865 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 755 و757 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 647 و646 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم إلى 6 آلاف و56 جنيهًا.