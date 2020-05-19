"خلفة البنات تجيب العار".. حبس عامل وأخته ألقيا طفلتين في البئر

قررت النيابة العامة بمركز أبوتشت محافظة قنا، حبس المتهمين بإلقاء طفلتين شقيقتين بقرية نجع البراغيث، داخل بئر عمقها 15 مترًا، 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب خلافات نشبت بين والدي الأطفال بسبب إنجاب الفتيات.

وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة بتغيب الطفلتين وفاء أحمد كمال، 4 أعوام ، وشقيقتها، إيناس 3 أعوام، بقرية نجع البراغيث، وجرى العثور عليهما على قيد الحياة داخل بئر عمقها 15 مترا بالقرب من مقابر القرية، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جرى تشكيل فريق بحث، برئاسة المقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، والنقيب أحمد المعداوي، معاون مباحث أبوتشت، وتبين أن مرتكبي حمدي. ا. م، 37 عامًا، عامل، وشقيقته، 44 عاما، "خال وخالة" والدة الطفلتين، قاما بخطفهما وإلقائهما في البئر بسبب خلافات مع والدهما، ومعايرته بإنجاب البنات والعار الذي سيلاحقه في المستقبل، ما دفعهما لارتكاب الجريمة بمحاولة دفنهما أحياء داخل بئر.

جرى ضبط المتهمين اللذين اعترفا أمام مباحث المركز بارتكاب الواقعة.