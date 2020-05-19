البحوث الفلكية: زلزال مطروح لم يسبب أي خسائر

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنّ محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سجّلت زلزالا بقوة 5.4 على مقياس ريختر في تمام الساعة الواحدة واثنين وعشرين دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء.

واوضح القاضي، أنّ عمق الزلزال 10 كم ويبعد 345 كم من مدينة مطروح داخل البحر المتوسط في جزر كريت باليونان.

وأكد القاضي أنّه لَم يصل للمعهد أي أنباء بشعور أي من المواطنين المصريين به، وكذا لم يتم تسجيل أي حوادث أو خسائر.

وتابع أنّ محطات الشبكة سجلت تابعا لهذا الزلزال بقوة 4.4 على مقياس ريختر فى تمام الساعة الثانية ودقيقتين من صباح الثلاثاء الموافق 19 مايو بالتوقيت المحلى للقاهرة وعلى عمق 31 كم ويبعد 340 كم شمال مدينه مطروح وداخل البحر المتوسط بإحدى جزر كريت اليونانية.