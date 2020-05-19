وزير الري يجري مسحة تحليل كورونا.. وينتظر النتائج

أجرى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم، مسحة تحليل لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن إجراء المخالطين من الوزارة للتحليل، بعد إعلان إصابة محافظ الدقهلية مساء أمس، خاصة أنّ الاجتماع الأخير لوزير الري ظهر أمس كان بصحبة محافظ الدقهلية.

يذكر أن الوزير أكد لـ"الوطن" أمس، أنّه بصحه جيدة وسيخضع للفحص كإجراء احترازي، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال زيارة محافظ الدقهلية للوزارة، والتي شملت ارتداء الكمامات والقفازات، والحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي.