4 وزراء تحت الحجر الصحي بسبب كورونا في تشيلي

اضطر 4 وزراء في تشيلي لعزل أنفسهم بعد تواصلهم مع أعضاء في مجلس الشيوخ ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكد وزير الداخلية في تشيلي جونزالو بلومل على "تويتر"، أنه سيعمل من المنزل بعد أن التقى سيناتورًا مصابًا بكورونا يوم الجمعة الماضي، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

كما عزل وزير المالية إيجناسيو بريونيس نفسه حتى يوم الخميس، على الرغم من النتائج السلبية للفحص الأول للكشف عن كورونا.

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن وضع الوزير سيباستيان سيتشيل تحت الحجر الصحي، بعد تواصله مع سيناتور مصاب، وذلك حتى صدور نتائج فحوصات كورونا.

وعزل الأمين العام للرئاسة التشيلية، الوزير فيليبي وارد، نفسه بالرغم من تأكد سلبية نتائج الفحص الأول له، وهو الآن بانتظار نتائج الفحص الثاني.

يذكر أن تشيلي سجلت 46059 إصابة بفيروس كورونا، و478 حالة وفاة.