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محمود مسلم

ضبط 240 طربة حشيش بـ1.6 مليون جنيه قبل ترويجها في الإسماعيلية والبحيرة

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الوطن
11:26 ص | الثلاثاء 19 مايو 2020
حملة امنية

حملة امنية

أسفرت جهود وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن الإسماعيلية، البحيرة عن ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الإسماعيلية "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "دون لوحات" بطريق "الإسماعيلية - بورسعيد" وبحوزته (140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلوجراما – هاتف محمول – مبلغ مالي).

كما تم ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية"، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات – هاتف محمول – مبلغ مالي).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و680 ألف جنيه.