الحماية المدنية تنقذ مسنا وقت الإفطار.. "اتقفل عليه باب الشقة"

أنقذت قوات الحماية المدنية مسنا حالت ظروفه الصحية دون القدرة على النهوض وفتح باب شقته.

البداية كانت مع ورود بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة وقت الإفطار "موعد آذان المغرب" باحتجاز رجل مُسن بمنزله حالت ظروفه الصحية دون الخروج أو فتح باب الشقة الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

جرى إخطار وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة والتي انتقلت وتعاملت مع البلاغ، وتم تقديم كل أوجه المساعدة للمبلغ.

ووجه المبلغ الشكر لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة للبلاغ والتعامل مع الواقعة بهذا الأسلوب المتميز.

جاء ذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال التعامل الإيجابي مع كل الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.