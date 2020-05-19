جامعة القاهرة تحذر من انتشار بروتوكولات علاجية مفبركة لكورونا

نفت جامعة القاهرة، صحة الوثائق المتداولة المتضمنة معلومات عن بروتوكولات لعلاج المصابين بفيروس كورونا منسوبة إليها، وشددت على ضرورة الرجوع إلى الجامعة للتأكد من صحة هذه المعلومات وصدقها واكتمالها.

وقال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة، موضحا أنه قد تلاحظ وللأسف بين بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، وبينهم كتاب وقادة رأي تداول وثائق مختلفة ومفبركة تتضمن توصيف غير صحيح وغير دقيق لبروتوكولات علاجية لفيروس كورونا المستجد، زاعمة أنها تستخدم في القصر العيني الفرنساوي وممهورة بتوقيع مدير المستشفى، الذي من جانبه نفى صحة ودقة هذه المعلومات بل ووصفها بأنها معلومات كلها أخطاء.

وأضاف دكتور محمود علم الدين، أن الجامعة تحذر من مغبة نشر أي وثائق تتضمن معلومات غير صحيحة وغير دقيقة وغير مكتملة على صحة الأفراد وتعاملهم مع فيروس كورونا، مؤكدة أن ذلك السلوك يدخل في بند الأخبار الزائفة في موضوعات حساسة وحيوية مثل علاج الإصابة بفيروس كورونا بدون التدقيق والاستناد للمصادر العلمية المتخصصة والرسمية، وتحذر من تداولها باعتبارها معلومات غير دقيقة وغير متكاملة عن وصفات أو بروتوكولات علاجية قد يؤدى الاعتماد عليها إلى أضرار وتداعيات صحية خطيرة لمن يستخدمها.

وتؤكد جامعة القاهرة انها مستعدة دائمًا للرد على أي تساؤلات حول مثل هذه الموضوعات من خلال المسؤولين والإدارات المختصة بها وكذلك من خلال مكتبها الإعلامي.