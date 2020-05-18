شفاء 16 حالة جديدة من فيروس كورونا بأسوان

تماثل مساء اليوم الاثنين، للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا بأسوان 16 حالة جديدة، تقرر خروجهم من مستشفى العزل الصحي بمنطقة الصداقة ونزل الشباب الدولي بطريق السادات.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، أن الحالات التي تماثلت للشفاء هم "منال.د.ق"، "نهلة.ح.ع"، "هشام.ى.ع"، "إلهام.ك.م"، "نورا.ر.ح"، "خالد.خ.ع"، "خالد.م.م"، "هويدا.ص.أ"، "تريزة.ع.ب"، "بخيتة.ب.ق"، "حنان.أ.ح"، "سعاد.س.أ"، "فايزة.ن.م"، "زينب.ع"، "محمود.ف.م"، "نعيمة.د.س".

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزها لاستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.