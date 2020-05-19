فتح المسجد الأقصى بعد عيد الفطر المبارك

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية في القدس، اليوم، فتح المسجد الأقصى بعد عيد الفطر إثر تراجع الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وقال المجلس، في بيان صحفي، "عقد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية جلسة طارئة في إطار سلسلة اجتماعاته الـمفتوحة لمتابعة مستجدات الأوضاع الصحية الـمتعلقة بجائحة كورونا والتي أفضت إلى قراره بتعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك".

وتابع: "أن مجلس الأوقاف وعلى مدى الفترة السابقة كان ولا يزال يتابع يوميا أي تطور إيجابي يتعلق بانحسار حدّة الوباء، حتى يقصر قدر الإمكان من فترة تعليق دخول المصلين حرصا منه على استمرار إعمار المسجد الأقصى بالمصلين، وفي ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس، وبعد استشارة الـمرجعيات الطبية الـمختصة، وتأكيدا على أن قرار رفع التعليق يتخذه فقط مجلس الأوقاف والمرجعيات الطبية، بناء على ما تقدم يقرر مجلس الأوقاف رفع تعليق دخول الـمصلين الى الـمسجد الأقصى الـمبارك بعد عيد الفطر، وسيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان خاص".