أستاذ عظام بجامعة أسيوط يتبرع بمليون جنيه لدعم مستشفى الإصابات والطوارئ

تبرع الدكتور عصام الشريف الأستاذ المتفرغ بقسم العظام بجامعة أسيوط، بمليون جنيه للمساهمة في تجهيز أكبر مستشفى للإصابات والطوارئ على مستوى الجمهورية، والمجهز وفق أحدث النظم الطبية المتقدمة، بحسب الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمشروع مستشفى الإصابات، أن التبرع المقدم من الدكتور عصام الشريف يأتي استجابةً للمبادرة المجتمعية التي أطلقها قسم العظام لدعوة الجهات والمؤسسات والأفراد لتنفيذ المشروع.

وأكمل: "يمكن التبرع بسرير وملحقاته بمبلغ 6350 جنيها، كما يمكن التبرع بتجهيز عنبر كامل يضم 6 أسرة بمبلغ 38 ألف جنيه مع إمكانية تسجيل اسم المتبرع فردا كان أو مجموعة على أي جهاز أو سرير أو وحدة يقوم بتجهيزها".

وأضاف أن أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب والكليات الأخرى، تبرعوا بـ 200 سرير من أصل 480.