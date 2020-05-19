مصدر بـ"الصحة": تقليل مدة العزل لـ7 أيام بدلا من 14 للعائدين من الخارج

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنَّه جرى تقليل مدة العزل الطبي للعائدين من الخارج، لتصبح 7 أيام بدلًا من 14 يومًا.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ مدة العزل ستقل بشرط إجراء تحليل للحالة فإذا جاءت سلبية يستكمل مدة الـ14 يومًا بمنزله، وفي حالة ثبوت إيجابية الحالة وظهور أعراض عليه يتمّ على الفور التعامل مع الحالة.

وأوضح المصدر، أنَّه من المنتظر صدور منشور من وزارة الصحة خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكّدًا بدء التطبيق سواء على العالقين الذين يقيمون بالفنادق أو المدن الجامعية المختلفة.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 15 حالة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان صادر أمس، أنَّ جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبينت أنَّ إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 12 ألفًا و764 حالة من ضمنها 3 آلاف و440 حالة تمّ شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تمّ تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.