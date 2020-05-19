مطار القاهرة يؤكد قصر العزل الطبي للعالقين القادمين من الخارج لـ7 أيام

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، إن مدة العزل الطبى للعائدين من الخارج سيتم إختصارها لـ 7 أيام بدل من 14 يوما وذلك بالنسبة لكافة العائدين من الخارج.

وأضافت المصادر، يوجد شرط إجراء تحليل للحالة من فيروس «كورونا» إذا جاءت سلبية يقوم بأستكمال مدة الـ14 يوما بمنزله وفى حالة ثبوت إيجابية الحالة وظهور أعراض يتم على الفور التعامل مع الحالة .

اشارت المصادر إلى أنه من المنتظر صدور منشور خلال الساعات القليلة القادمة، ببدء سريان وتطبيق المنظومة الجديدة سواء على العالقين الذين يقيمون بالفنادق أو المدن الجامعية الان، أو الذين سوف يصلون خلال الساعات القادمة .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .