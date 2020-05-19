أبحاث كورونا: طرحنا إجراء مسح مناعي للأطقم الطبية

قالت الدكتورة أمنية خليل، عميدة كلية الصيدلة بجامعة القاهرة ورئيس الفريق البحثي المكلف بمتابعة أبحاث فيروس كورونا، إنّ الفريق طرح العديد من المشروعات، بينها إجراء مسح مناعي لمرضى "كوفيد 19" والأطقم الطبية، للتأكد إذا جرى تغيير الشفرة الوراثية للفيروس، موضحة أنّ النتائج ستظهر أواخر أغسطس أو سبتمبر.

وأضافت خليل، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنّ المشروعات مقدمة من فريق كلية الطب، وآخر مكون من كليتي الطب والصيدلة، ضمن خطة البحث عن لقاح، كما أنّ هناك فريقا ثالثا يعمل مع الفريقين لتوفير المواد الكيماوية المطلوبة.

وأشارت إلى أنّ رئيس جامعة القاهرة وجّه رفع كفاءة معامل الجامعة بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، "إحنا مبنبصش تحت رجلينا، إحنا شغالين بالفعل دلوقتي".

وأوضحت أنّهم يرغبون في تحويل المعامل لمعامل السلامة الحيوية، التي تساعد على إجراء تجارب كثيرة وإيجاد طبيعة فيروس كورونا، كما ترفع من أداء العاملين بالمعمل.