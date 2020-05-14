ألعاب ترفيهية للأطفال العائدين من الخارج في عزل جامعة القاهرة

وفر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعض الألعاب الترفيهية للأطفال الموجودين مع أسرهم بالمدن الجامعية من العائدين من الخارج، الذين يقضون فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقدم العاملون بالمدينة الجامعية، عددًا من الألعاب للأطفال تنوعت بين عرائس للبنات وألعاب ذكاء للأولاد، فضلًا عن توفير عدد من الألعاب في حدائق المدينة للتسلية وإضافة جو من المرح على الأطفال وفق الإجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور الخشت، أنّ ما تقدمه الجامعة للعائدين من الخارج لتخفيف فترة الحجر الصحي عليهم، وتأكيدًا أنّ الدولة لا تتهاون في رعاية أبنائها، وتقدم لهم كل ما يحتاجونه بالمجان، مشيرًا إلى أنّ تقديم الألعاب للأطفال لأنّهم اطفالنا جميعا وعلينا مراعاتهم في أصعب الظروف.

يذكر أنّ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استقبل المصريين العائدين من الخارج بالورود، وحرص على توفير احتياجاتهم، إلى جانب الإشراف على عملية التسكين وجودة الغرف والخدمات المتاحة.