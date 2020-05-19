ضبط 77 طن سلع مجهولة المصدر خلال 15 يوما بقنا

قال تقرير نصف شهري لمديرية التموين في محافظة قنا، إنه تم خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري ضبط آلاف الأطنان من السلع الغذائية مجهولة المصدر في جميع أنحاء نجوع وقرى ومدن المحافظة خلال حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية.

وقال بيان مديرية التموين بحسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، إن الحملات نجحت في النصف الأول من الشهر الجاري من مصادرة كميات من السلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستخدام شملت، 184 كجم لحوم بلدية، و650 كجم سمنة نباتي، و16 عبوة ألبان وجبن، و4000 عبوة عصائر، و1680عبوة مياه معدنية، وطن و150 كجم أرز، و400 كجم سكر، و240 كجم زيت طعام، و3 طن و400 كجم دقيق، و70 طن ملح طعام، وطن خامات بلاستيك، و40 قطعة مستلزمات طبية، و67 قطعة ملابس. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وعرضها على النيابة.