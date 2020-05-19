نائب: تراجع الاقتصاد التركي والقطري بسبب دعم الإرهاب

قال أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، إنّ تركيا تدفع ثمنا فادحا لسياسات رئيسها الإخواني أردوغان، الذي استبدل المصالح التركية، بالبحث عن مصالح الجماعة الإرهابية ودعمها والوقوف بجوارها.

وأضاف بدوي، في بيان عنه اليوم، أنّ الاقتصاد التركي وعلى مدى العامين الماضين، لم يتحمل سياسات أردوغان ومغامراته التخريبية في ليبيا وسوريا وغيرهما، فدفع الثمن غال، وظهر ذلك في حدوث انهيار تاريخي لليرة التركية، ولم تنفع استعانة أردوغان بالعديد من المليارات من الاحتياطي الاجنبي لمواجهة سقوط الاقتصاد التركي.

وتابع أنّ الحل أمام أردوغان لم يكن سوى اللجوء لتنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة للاستعانة منه ببعض المليارات، لوقف انهيار الاقتصاد التركي، لكن المأساة ظهرت في تردي الاقتصاد القطري هو الآخر، ودفعه ثمنا فادحا جراء مساندته للإرهاب وتفشي كورونا، واعتبار الدوحة من أكثر الأماكن في العالم إصابة بكورونا في العالم قياسا إلى مساحتها وعدد السكان، وبسبب الإرهاب.

ويتوقع خبراء اقتصاد، انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5% خلال الربعين الثاني والثالث من 2020، إلى جانب حدوث قفزة هائلة في معدل البطالة قد تصل نسبتها لنحو 18%، لافتا إلى أنّ ثمن الإرهاب سيكون غاليا جدا الفترة المقبلة، للنظامين القطري والتركي.