الأورمان توزع ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّه بمناسبة عيد الفطر المبارك بدأت الأورمان توزيع ملابس جديدة مجانا للأسر الأولى بالرعايا في محافظات الجمهورية المختلفة، بأولوية النطاقات الجغرافية الأكثر احتياجا والأشد فقرا.

وأوضح شعبان، في بيان أمس، أنّ التوزيع على الأسر يتم فى منازلهم حرصًا على السلامة العامة وتماشيًا مع قرارات الحكومة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية فيما يخص طرق مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد أنّ الجمعية تهدف من خلال توزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعايا، لإدخال السعادة على قلوبهم في أيام العيد المباركة.