فيديو.. الشيخ صالح كامل: الأزهر نعمة.. والشعراوي أرشدني للطريق الصحيح

نشر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، مراسم تكريم الشيخ صالح كامل، رجل المال والأعمال السعودي، الذي وافته المنية أمس، وكلمته خلال تكريم الجامعة له في ديسمبر الماضي.

وقال الشيخ صالح في كلمته أثناء التكريم: "نعم الله كثيرة على الإنسان، ومن نعمه التي تفضّل عليّ بها أن أُكرّم من أقدم جامعة إسلامية بالعالم، لها تاريخ وإسهام في التجديد الديني على مختلف العصور، ولا نقول تجديد الإسلام فهو واحد وقواعده ثابته، وإنّما المتجدد هو الفقه والفكر في كل عصر وزمان".

وتابع: "قام الأزهر بالتجديد على أكمل وجه والحمد لله، ووقف في وجه الكثيرين من أجل الدين، فاللهم بارك لنا في أزهرنا وفي جامعته وعلمائه".

وأضاف: "أكرمني الله أن وجدت من أرشدني إلى الطريق الصحيح، وكان هذا أحد فضلاء العلماء بالأزهر وهو فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي قال لي إنّ المعاني الإسلامية تتلخص في قوله تعالي: (ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)، فأشكر الأزهر وأحمد الله على نعمة الأزهر، والتكريم الذي يضاف إلى ما يحصي من الفضل الإلهي عليّ".