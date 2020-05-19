"ايتيدا" تعلن الفائزين بمسابقة مركز الإبداع التكنولوجي لمشروعات التخرج

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، عن أسماء الفائزين بمسابقة مشروعات التخرج لطلبة الجامعات "ابتكار IbTIECar"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس على صفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصد الجوائز المالية للمسابقة التي بلغت قيمتها نحو 180 ألف جنيه مصري 15 مشروعا من 11 جامعة/ معهد، وذلك من إجمالي 125 مشروع تقدموا وشاركوا في مسابقة هذا العام والتي أعلن عنها المركز في أغسطس الماضي من عام 2019.

كما يحصل الفائزون على أولوية التدريب المجاني والانضمام لمسرعات الأعمال التابعة للمركز والمنتشرة في 5 محافظات مختلفة وهي الجيزة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة والمنيا وذلك لمدة 3 أشهر.

حضر مراسم الاحتفال وتكريم الفائزين المنعقدة عبر الانترنت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور حسام عثمان، نائب رئيس الهيئة ورئيس المركز، والدكتورة داليا جمال، مديرة إدارة دعم الإبداع بالمركز، وعدد من قيادات الهيئة، بالإضافة إلى ممثلي الجامعات والجهات والشركات الراعية للبرنامج.

وخلال اللقاء، أكدت المهندسة هالة الجوهري على أن الهيئة تولي هتماما كبيرا بمحور بناء الإنسان المصري، حيث تعمل غالبية برامج الهيئة على تطوير المهارت الرقمية ورفع قدرات الشباب بهدف تمكينهم من التكنولوجيات الحديثة وخدمة الطلب المتزايد على هذه المهارات سواء من الشركات المحلية أو العالمية المستثمرة في مصر.

وأشارت الجوهري إلى برامج الهيئة المتنوعة التي تستهدف تحفيز الإبداع التكنولوجي ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب بهدف خلق جيل من رواد الأعمال قادر على ابتكار حلول غير تقليدية للمشكلات المجتمعية من خلال الإبداع في مجالات التكنولوجيا المختلفة.

ومن جانبه، أثنى الدكتور حسام عثمان على مشروعات التخرج والأفكار المبدعة التي قدمها الطلبة للمسابقة، كما أشاد بدور الجهات المشاركة في المسابقة والجهود التي يقوم بها الرعاة سواء في ناحية تقديم الجوائز المالية أو الرعاية الفنية للمشروعات المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالجهة الراعية.

وأوضح عثمان أن المركز يخدم ويدعم منظومة ريادة الأعمال وتحفيز الإبداع بشكل منهجي وتسلسلي حيث أطلع الطلبة والخريجين المشاركين في الحفل على برامج المركز المختلفة التي تساعدهم في تحويل أفكارهم إلى خطط أعمال فعالة وإنشاء شركات ناشئة واعدة، وأشار إلى عدد من النماذج المصرية الناجحة التي استطاعت أن تجتذب استثمارات في الآونة الأخيرة.

ويتم تنفيذ المسابقة بالتعاون مع عدد من الشركات التكنولوجية العالمية والمحلية ومؤسسات تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شارك في رعاية هذه النسخة من المسابقة شركة Huawei والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA وشركة DELL EMC².

وتختص مسابقة IbTIECar السنوية بمشاريع التخرج لطلبة الجامعات المتخصصة وذلك في إطار استراتيجية الهيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز ثقافة الإبداع لدى شباب الجامعات، وتشجيعهم على تطوير أفكار متميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وركزت المسابقة على 8 مجالات تكنولوجية محددة طبقا للتوجه الاستراتيجي للدولة نحو الاتجاهات التكنولوجية الحديثة ومنها تصميم الدوائر الالكترونية المتكاملة، وسلسلة الكتل، وانترنت الأشياء للمدن الذكية، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز والواقع الممتد، وتطبيقات الهواتف المحمولة، والذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن مسابقة ابتكار أنطلقت عام 2012، بهدف اكتشاف المواهب الشابة أصحاب الأفكار والابتكارية من طلبة الجامعات حيث يقوم المركز وشركاء المسابقة بتكريم المشاريع البارزة وتمويلها ونشرها في مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتشير إحصائيات المسابقة بعد عامها الثامن إلى تقدم 1114 فكرة و881 مشروع من 60 جامعة/ معهد فاز منهم 170 مشروع فريق بإجمالي جوائز مالية مليون و230 ألف جنية مصري.