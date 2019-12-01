يوقع غدا الاثنين مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال «TIEC» التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، مذكرة تفاهم مع شركة «وظف» المنصة الإلكترونية المتخصّصة فى التوظيف، لتوسيع دعمها للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذى انطلق أمس تحت رعاية عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستصبح «وظف» شريك التوظيف الحصرى لمركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، كما ستوفر التسهيلات اللازمة للشركات الناشئة التى يحتضنها مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال. وتأتى مذكرة التفاهم فى إطار حرص منصة «وظف» على مواصلة دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث ستتضمّن أنشطة التعاون مع مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات للشباب، وعلى رأسها رعاية عدة ملتقيات توظيفية.

وبموجب المذكرة أيضاً، ستدعم «وظف» برنامج سفراء الإبداع المقدّم من مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، الذى يهدف إلى نشر الثقافة والمعرفة والأدوات الخاصة بالتفكير الإبداعى وفكر ريادة الأعمال والعمل بين المجتمعات الطلابية من شباب الجامعات والخريجين فى المحافظات المختلفة. ويأتى اختيار مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى لتوقيع المذكرة، فى ظل الأهمية الكبيرة التى اكتسبها الحدث كملتقى لجميع العاملين فى قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وفى ظل الحضور المكثف من كبار المسئولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين من الشركات العالمية فى الملتقى الأضخم من نوعه فى الشرق الأوسط وأفريقيا. وعلى مدار سنوات انعقاده، تحول «Cairo ICT» إلى حدث عملاق يضم عدة منصات تغطى بمزيد من التخصص والتركيز كل جوانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها قطاعات النقل الذكى والشمول المالى والأمن والسلامة والمدن الذكية ودعم الابتكار. وخلال فعاليات «Cairo ICT 2019» ستعلن «وظف» عن المزيد من تفاصيل الشراكة الجديدة مع مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.