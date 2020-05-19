15 يونيو.. بدء تدريب المعلمين على البرنامج الرقمي للتمكين المهني

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقية للعام 2020-2019 والذى ينقسم إلى فئتين (معلم - معلم أول) (معلم أول أ - معلم خبير)، وذلك بدءًا من 21 مايو 2020، وذلك في إطار دعم التنمية المستدامة لأعضاء هيئة التعليم.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، إنه يجب اتخاذ كل التدابير التي تسهم في تيسير حصول المعلمين المرشحين للترقي على هذا البرنامج بفئتيه مما يدل على التوجه القوى للوزارة للتحول الرقمي.

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، المرشحين للترقي للعام 2020-2019 بالاستعداد لبدء مرحلة الحجز الإلكتروني، وذلك من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية: http://pat.edu.eg/platform

وأوضحت أنه يجب قراءة الإرشادات عند بدء الدخول على منصة التدريب عن بعد للأكاديمية؛ حيث أن تلك الإرشادات توجه المعلم إلى الاستخدام الأمثل للمنصة، منوهة إلى أهمية الالتزام بميعاد الحجز وفي حالة عدم تمكن المعلم من الحجز فى الميعاد المقرر بالجدول يستطيع الحجز بداية من يوم 2 يونيو 2020؛ حيث سيتم الحجز لمن تخلف عن ميعاده.

ومن المقرر أن يبدأ التدريب من 15 يونيو 2020، ويستمر حتى نهاية مواعيد الحجز المتاحة على التطبيق.