استرداد 100 فدان أملاك دولة خلال حملة لإزالة التعديات في أسيوط

ترأس نائب محافظ أسيوط المهندس عمرو عبد العال، حملة مكبرة استهدفت إزالة بعض التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز أسيوط، بمشاركة اللواء هشام الطويل رئيس المركز، ونوابه ورؤساء الوحدات المحلية القروية، باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ووحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وتم إزالة تعديات على أراضي أملاك دولة على مساحة 100 فدان وإزالة بعض المنشأت المخالفة بالوحدة المحلية لإسكندرية التحرير، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر جنح طوارئ للمخالفين تمهيداً لإحالتهم للنيابة العسكرية.

من جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بمراكز وأحياء المحافظة بصفة دورية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف، وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية، موضحاً أنه تم إزالة حالات وقرارات إزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بنطاق مركز أسيوط خلال حملة مكبرة برئاسة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة التزام المواطنين بالقرارات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على حياتهم وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.