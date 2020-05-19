5 أيام.. القوى العاملة تتابع تطبيق إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورا لمديرياتها ومكاتبها على مستوى المحافظات، لمتابعة إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام مع الشركات والمصانع.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أعلن أنّه تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا، وطبقًا لما صدر من قرارات في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر لمدة 5 أيام، من الأحد 24 حتى 28 مايو الحالي.