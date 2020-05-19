"البحوث الإسلامية" ينعى الشيخ صالح كامل: عزاؤنا لأسرته ومحبيه

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، رجل الأعمال السعودي ومؤسس مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الشيخ صالح كامل، الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 79 عامًا.

وأكد المجمع، أنّ رجل الأعمال الراحل من أهم رجال الاقتصاد الإسلامي المعروفين وأسهم بدور كبير في هذا الشأن، له العديد من المساهمات الإنسانية والخيرية في مختلف دول العالم.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرته ومحبيه في العالم الإسلامي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من مساهمات في صحيفة حسناته.