بسبب كورونا.. انخفاض معدلات الجريمة في النمسا إلى النصف

أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، أن معدلات الجريمة في البلاد انخفضت إلى النصف تقريبا منذ بدء تطبيق إجراءات العزل والإغلاق بسبب جائحة كورونا بينما زاد العنف العائلي بنسبة 9%.

وقال الوزير النمساوي، في مؤتمر صحفي، اليوم، إنه منذ بدء قرارات الإغلاق في النمسا، في 16 مارس الماضي، انخفض إجمالي معدل الجريمة بنسبة 46.4 %، مقارنة بالعام السابق خاصة جرائم السطو أو سرقة السيارات أو النشل، وفي المقابل حدثت زيادة في الجرائم المتعلقة بالعنف المنزلي.

وأضاف أن وضع الجريمة تغير في البلاد منذ اندلاع أزمة كورونا بشكل جذري بسبب القيود على التنقل، مشيرا إلى أن إحصائيات الجريمة بالتأكيد غير قابلة للمقارنة مع السنوات الماضية.

ونوه الوزير إلى أن إحصائيات الجريمة سوف تتغير مع البدء في تخفيف القيود وعودة الحياة إلى طبيعتها واستئناف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.

يذكر أن الداخلية النمساوية انتقدت، أمس، بلدية فيينا بسبب ما أسمته مسؤوليتها عن تخفيف القيود على بيوت إقامة اللاجئين ما أدى إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا.