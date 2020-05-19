الأوقاف الأردنية: صلاة عيد الفطر ستكون في المنازل بسبب كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الاردن، اليوم، أن صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل التزامًا بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة في تصريح صحفي إن "موعد الصلاة عيد الفطر سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف من صباح أول أيام العيد، وسيتم بث تكبيرات العيد عبر مكبرات مساجد المملكة، مع إبقاء العمل بقرار إغلاق المساجد".

واوضح "الخلالية" أن الغاية من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن صلاة العيد سُنة مؤكدة، ويجوز أن تقام في البيوت جماعة أو فرادى.

ودعا المواطنين إلى البقاء في بيوتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمواجهة" جائحة كوفيد-19.

وأعلنت كل من مصر والجزائر وسوريا تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في المساجد، وذلك في إطار تدابير التصدي لكورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي أن أول أيّام عيد الفطر، سيكون يوم حظر شامل على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات، بينما يُسمح فقط بالخروج سيرًا على الأقدام للضرورة بين الساعة الثامنة صباحًا والسابعة مساءًا.