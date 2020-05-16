يوميات كورونا في بلاد الشام.. ارتفاع إجمالي الإصابات في الأردن لـ596

بلغ عدد إصاباته على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، 4.5 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات 306051، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة اليوم بالمفهوم الحديث كل من: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، بالإضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا أبّان الانتداب الفرنسي على سورية، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس الجمعة، تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 596 إصابة.

وسجلت الوزارة 8 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، ليبلغ عدد الحالات قيد العلاج 131 حالة، وأجرت قرابة 4500 فحص مخبري، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 136 ألفا و229 فحصاً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأشارت الصحة الأردنية إلى انتهاء فترة حظر التجوّل الشامل منتصف ليلة أمس بحيث تعود الأمور إلى ما هي عليه خلال أيّام الأسبوع، ويسمح للمواطنين بالخروج من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، وفق الآليّة السابقة.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا المستجد وشفاء 7 حالات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

حصيلة الإصابات بكورونا في سوريا بلغت 50 حالة

وقالت الوزارة، إن ذلك يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا حتى أمس الجمعة، إلى 50 حالة، ويرفع عدد حالات الشفاء إلى 36 معافى، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الاخبارية الروسية.

وكانت الحكومة السورية أعلنت، أمس الأول الخميس، رفع الحظر المفروض على التنقل بين المحافظات، منذ يوم الثلاثاء القادم وحتى نهاية الشهر الحالي، بينما أبقت على كثير من القيود، ومنها حظر التجول منذ السابعة والنصف مساء وحتى السادسة صباحا.

ولم تستبعد الحكومة اللجوء إلى "حظر التجول الشامل" وفقا لتطورات انتشار الوباء.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الجمعة، تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 891 حالة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، في بيان، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 246 شخصا، موضحة أن هذا العدد من المتعافين تأكد في ضوء فحص الـ "بي سي آر" وظهور نتيجتين سلبيتين متتاليتين، وأن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1330 فحصا.

فلسطين: ارتفاع إصابات كورونا إلى 554

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الجمعة، تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا المستجد في منطقة حي الثوري بمدينة القدس لمخالطين سيدة أعلن عن إصابتها سابقاً، فيما تم تسجيل 5 حالات شفاء، وفقا لمخا ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينيةت الرسمية "وفا".

وأضافت الكيلة، في بيان صحفي، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 554، فيما بلغ عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة 119 حالة، بينها 61 في مدينة القدس، و52 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و6 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وأشارت الوزيرة الفلسطينية، إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 431 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.

وتابعت الكيلة قائلة: إن 4881 حالة جديدة أدخلت إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر 16544 مواطناً ومواطنة

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن 4 حالات شفاء سجلت في ضواحي القدس، وحالة في محافظة رام الله والبيرة.

وأوضحت الكيلة، أن الحالة الصحية لجميع المصابين المتواجدين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة بحالة مستقرة، ولا يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.

وتابعت الكيلة قائلة: لليوم الثامن على التوالي لم تسجل أي إصابة بالوباء في جميع المحافظات الفلسطينية باستثناء مدينة القدس.