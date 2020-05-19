طلب إحاطة لاستئناف عمل المطاعم مع تطبيق تدابير مواجهة كورونا

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، بشأن تضرر المطاعم من استمرار قرار الغلق.

وأوضح "فؤاد"، أن هناك حرص حكومي منذ بداية أزمة فيروس كورونا على متابعة القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأزمة ، وتقديم العديد من المبادرات لتخفيف حدة التداعيات الإقتصادية عليها.

وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة: "نحيطكم علماً بتضرر المطاعم باعتبارهم جزءا من القطاع السياحي نتيجة استمرار قرار الغلق لهم في إطار خطة الدولة التعايش مع الفيروس، رغم قرار رئيس الوزراء بالسماح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية بحد أقصى للتشغيل 25% کفترة انتقالية تبدأ من 15 مايو حتى أول يونيو و50% من أول يونيو، لعودة الحياة إلى قطاع السياحة تدريجية، إلا أن المطاعم والكافيهات السياحية لازالت تعاني من استمرار الغلق رغم من استعدادهم لتنفيذ كل الاشتراطات التي قد يتم اشتراطها للعودة مرة أخرى".

وطالب بضرورة البحث في عودة المطاعم مرة أخرى للممارسة نشاطها، خاصة أن العديد من الدول بدأت بالفعل في وضع اشتراطات خاصة لعودة العمل بالمطاعم أبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية، سمحت 31 ولاية أمريكية بعودة العمل بالمطاعم مرة أخرى.