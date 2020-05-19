بمناسبة العيد.. معرض ملابس مجانية من الأورمان لأطفال بالبحيرة

نظمت جمعية الأورمان بالبحيرة، معرضًا لـ2000 قطعة ملابس أطفال جديدة بالمجان، على أن يستفيد منها الأسر محدودة الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعزبة كفر زيادة بمركز كوم حمادة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة لهم.

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتنظيم مثل هذه المعارض، والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر المحتاجة، مؤكداً على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.

وأشار إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع، من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا.