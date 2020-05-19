صممت فيديو عن تاريخ علاقة مصر وإيطاليا.. "غادة": مفاجأة متحف تورينو

من خلال مقطع فيديو يعكس العلاقة الوطيدة بين الشعبين المصري والإيطالي، استطاعت الشابة المصرية غادة والي، أن تتصدر الصحف الإيطالية، وتحظي بإشادة كثيرين اعتبروا ما نشرته وثيقة تاريخية بين البلدين توضح مدى عمق العلاقة والترابط بين الشعبين.

الفتاة المصرية ذهبت لإيطاليا وتحديدًا مدينة فلورنسا لاستكمال تعليمها في المجال الذي درسته وهو التصميم الجرافيكي، لتحصل من هناك على ماجستير في تصميم الجرافيك، وخلال تلك الفترة تعاملت مع العديد من الإيطاليين، وكونت صداقات استمرت طويلًا حتى بعد عودتها لمصر.

وجاء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إيطاليا، وإصابة الآلاف به فضلًا عن الوفيات، ليدفع "والي" لتصميم مقطع فيديو كرسالة دعم للإيطاليين على حد قولها لـ"الوطن": "عندي صحاب في إيطاليا وناس كتير بحبهم، وزعلانة إنهم بيعانوا من الفيروس هناك".

تمتلك "والي" شركة دعاية وإعلان، وتعمل بمجال التصميم، ما سهل عليها مهمة الفيديو، "لقيت لما كنت هناك إننا في شبه كبير بينا وبين الشعب الإيطالي، فحبيت أعملهم رسالة من الشعب المصري ليهم تساندهم في محنتهم، وتوضح مدى الترابط بيننا في مجالات مختلفة".

وصنعت مصممة الجرافي، الفيديو بلغتين للدبجلة، الأولى هي الإنجليزية حتى ينتشر في جميع أنحاء العالم، والثانية هي الإيطالية، حتى يكون قريب من الشعب الإيطالي، ما جعل ثلاث صحف إيطالية مهة تكتب عن تجربتها، ومنها جريدة "الميساجيرو" والتي تعد واحدة من أهم جرائد هناك، حيث تناولت الموضوع بإعجاب.

مقطع الفيديو وصل إلى القائمين على المتحف المصري في مدينة تورينو، وهناك اقتراح من قبل المتحف باستخدامه كمفاجأة لطيفة ضمن فاعليات افتتاحه، كما نشرت الصفحة الرسمية لمكتبة الإسكندرية الفيديو.

توقعت "غادة" نجاح الفيديو ووصوله لشريحة كبيرة في إيطاليا، "عملته من قلبي عشان كده وصل للناس وكنت حاسه إنه هينجح ومتوقعه بس هو فاق حدود توقعي، لدرجة صحابي الإيطاليين فرحوا وهنوني وقالولي إحنا عيطنا لما شوفنا الفيديو".

تعمل الفتاة المصرية على العديد من المشاريع خلال الفترة المقبلة، في مجال التصميم، ولها بعض الإنجازات مثل تجديد دار الكتب، ومبادرة حول تصنيم الهوية البصررية لمصر، والتي تبنتها الدولة وعًرضت في مؤتمر الشباب أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونُفذت في محافظة الأقصر.